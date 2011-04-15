Рубль ждет ставку

В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Участники рынка ожидают снижение показателя.

Самым главным событием для российского валютного рынка в пятницу 15 сентября станет решение Центробанка по ключевой ставке. Низкая инфляция, дорогой рубль и восстановление российской экономики могут стать поводом для снижения ключевой ставки, как минимум, на 0,25%, а скорее всего, на 0,5%. При этом, действия ЦБ по снижению ставки несколько охладят пыл керри-трейдеров на российском рынке. Считается, что текущий курс рубля во многом связан с покупками российской валюты нерезидентами, которые за рубли покупают российские активы и зарабатывают на высокой доходности российского фондового рынка. В случае, если ЦБ продолжит последовательное снижение ставки, то доходность от операций с российскими активами будет постепенно снижаться и курс, в том числе и российского рубля, будет в большей степени зависеть от состояния цен на нефть, экономики и т.д.

Сегодня утром на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 57 рублей 60 копеек, евро торгуется в районе 68,65, индекс ММВБ снизился до 2040 пунктов, а котировки нефти марки Brent откатились чуть ниже 55$ за баррель.

Эльвира Набиуллина ранее уже говорила о том, что ставка будет понижена, вопрос лишь только на какую величину. Мы ожидаем, что ставка будет установлена на уровне 8,5%. Сейчас 9%. Однако, не исключаем такого варианта, что Центробанк все-таки перестрахуется, снизит ставку на несколько меньшую величину и отложит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на будущие периоды. В любом случае, снижение ставки вероятно уже заложено в текущие котировки российского рубля и наши рекомендации здесь по-прежнему остаются без изменений. Последние рекомендации покупать мы давали в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. Эти рекомендации сохраняются. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе у рубля есть достаточно неплохой потенциал для снижения.





Задоя Глеб,

Руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн



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