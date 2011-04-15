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15.09.2017

ЦБР оправдал ожидание большинства рыночных игроков

ЦБР оправдал ожидание большинства рыночных игроков. Снижение ставки на 50 бп не привело к ощутимой реакции на рынке. ЦБР доаускает возможность дальнейшего снижения ставки в ближайшие 2 квартала. Данные по инфляции оказывают поддержку дальнейшему смягчению ДКП и рынки закладывают дальнейшее снижение ключевой ставки до конца года. Несмотря на то что ставки на короткие сроки находятся на довольно низких уровнях, мы ожидаем дальнейшее их снижение, в то время как на длинных сроках текущие уровни являются привлекательными. Таким образом кривая возвращается к «нормальному» состоянию с точки зрения временной стоимости. Оставшиеся до конца года два заседания ЦБ дают вполне весомые шансы увидеть ключевую на уровне 8% к концу года с перспективой до 7-7,5% в 2018 году. Пресс-конференция по итогам заседания сегодня в 15,00 может расставить дальнейшие акценты.

Алексей Сафронов, Начальник Управления операций с производными финансовыми инструментами, банк "Открытие"



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