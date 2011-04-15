ЦБ РФ сам себя загнал в угол

ЦБ РФ озвучил свое решение по процентной ставке: ставка снижена на 0,5 пп. и теперь составляет не 9,0%, а 8,5%. Отмечу, что теперь ключевой ставкой Центробанка является не учетная ставка, как раньше, а ставка овернайт. Но это детали. Обсуждалось снижение либо на 0,25 пп., либо на 0,5 пп. Снизили на 0,5 пп. В последнее время до заседания звучали прогнозы от аналитиков, что может быть более осторожное снижение, на 0,25 пп. С одной стороны, инфляция в августе была рекордно низкая и, конечно, ЦБ не мог не отреагировать на это, он просто обязан был понизить ставку. Но, тем не менее, были прогнозы, что ЦБ может поосторожничать. По какой причине он осторожничает, мы все прекрасно понимаем: снижение ставки – это путь к прекращению операций керри-трейд. Прекращение операций керри трейд – это сильное давление на национальную валюту. ЦБ, естественно, не может на это не обращать внимания. ЦБ сам себя загнал в угол, потому что если бы он понизил ставку раньше, то есть понижал бы ее раньше более агрессивными темпами, то сейчас можно было бы уже этого не делать. Но инфляция заставляет ЦБ понижать ставку, при том что снижение ставки, повторюсь, влечет за собой, рано или поздно, прекращение операций керри-трейд – а это обесценение национальной валюты. По прогнозу некоторых аналитиков, ставка к концу года может вообще оказаться на уровне 8%-8,25%. Сегодняшние темпы снижения вполне этому соответствуют: сейчас уже 8,5%, так что за оставшийся квартал нужно снижение ставки еще всего-навсего на 0,5 пп., чтобы этот прогноз сбылся.

Никак не может определиться доллар, как ему реагировать на эту новость. Вчера и сегодня он тестировал сверху вниз поддержку 57,40, а сейчас немного подрос. То есть он пытается от этой поддержки отскочить. В принципе, я думаю, логично было бы, чтобы на этом понижении доллар, по крайней мере, не упал бы. А может быть, под вечер он опять отскочит куда-нибудь на уровень 57,80. Здесь мы ни в коем случае не берем ситуацию по индексу доллара: по отношению к ведущим десяти валютам идет своя игра. Индекс доллара в моменте снижается (сейчас -0,23%), вчера он тоже снижался, позавчера рос, и так далее. Но по паре рубль-доллар идет своя песня, потому что мы смотрим на сальдо платежного баланса, которое не очень хорошее, нашим корпорациям нужно будет осуществлять платежи по своим евробондам, нас ожидает крупное размещение американских казначейских облигаций в ближайшие два месяца, что может абсорбировать долларовую ликвидность с мировых площадок. За всем этим будем внимательно следить. Я думаю, что всё-таки по паре рубль-доллар будет ретест вчерашней отметки 58, нежели откат к 57 или куда-то еще.

Что касается фондового рынка, то индекс ММВБ сейчас на отметке 2051, вчерашний минимум был 2038. Не наблюдается существенного снижения по индексу, но мы видим попытки коррекции в отдельных бумагах. В минусе находятся сейчас и «Аэрофлот», и «Норильский никель». Топчутся на месте «Россети», «ФСК ЕЭС», снижается сегодня «Газпром», в небольшом минусе «Сбербанк». Проще назвать бумаги, которые в плюсе. «Мосбиржа» стала подрастать. Через две недели там закрывается реестр. Дивиденды небольшие, порядка 2%. Плюсуют также «Мегафон» и «М-видео». В принципе, «Роснефть» не падает. В общем, на рынке происходят такие легкие-легкие поползновения к продолжению коррекции, которая началась два дня назад, после того как индекс ММВБ показал 2072. Я думаю, что эта тенденция может продолжиться. Посмотрим на следующей неделе: увидим ли мы, что приток западных денег иссяк, что притока за последнюю неделю не было. Я этому не удивлюсь – скорее всего, так и есть. Так что вполне понятно, что бумаги либо корректируются, либо стагнируют, проторговывая свои текущие уровни. Сейчас больше смотрят на динамику зарубежных площадок и динамику товарных рынков, нежели отрабатывают какие-то внутренние идеи.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».





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