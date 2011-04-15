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18.09.2017

Рубль сохраняет стабильность

Рубль сохраняет стабильность, практически не двигаясь от отметки в 57,55 за доллар, хотя нефть Brent уже выше $55,6.
Учитывая состояние внешних рынков, у инвесторов может вновь вырасти аппетит к риску, хотя предстоящее заседание ФРС вносит серьезный фактор неопределенности, но пока будет отыгрываться текущая ситуация.
При этом у рубля есть все шансы на укрепление, рубль будет тестировать 57,5 и в случае успешного закрепления вышей этой отметки российская валюта начнет движение в районе 56 руб. за доллар.
Сейчас решение ЦБ РФ уже отыграно, и, несмотря на серьезное снижение ставки, мы не видим фиксации прибыли или серьезного оттока из рублевых инструментов. Учитывая приближение налогового периода, рубль вряд ли покажет признаки слабости в ближайшие дни.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка




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