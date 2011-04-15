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18.09.2017

Цены на нефть закрепились вблизи максимальных уровней

Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последние пять недель по мере того, как из США поступают сигналы о замедление добычи сланцевой нефти при цене близкой к 50 долларам за баррель, а прогнозы по темпам роста мирового спроса повышаются.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 18 сентября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 55,75 доллара за баррель, максимальном с апреля месяца. Американский эталон WTI находился в районе 50,75, максимальном с конца мая.
Нефтесервисная компания Baker Hughes, по итогам прошлой недели, зафиксировала максимальное снижение числа работающих буровых установок в США с января месяца. Оно сократилось на 7 единиц до 779 штук.
Цены на нефть торговались в диапазоне 45-55 долларов за баррель практически весь год. В начале периода, после оглашения плана ОПЕК+, мы видели, как в США росло число буровых и нарастали объемы добычи. Однако, в последние пять недель темпы их роста снизились до нуля и даже начали переходить в отрицательную область. Судя по всему, все компании, которые могут работать при сложившемся уровне цен, уже вернулись на рынок. При сохранении текущих цен добыча в США может начать стагнировать.
Одновременно, мы видим, что мировой спрос продолжает уверенно расти. Темпы роста составят около 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и сохранятся в 2018 году. Страны ОПЕК+ достигли выполнения соглашения по сокращению добычи более чем на 90% и готовы продлить его в случае необходимости. Соответственно, появляются долгосрочные предпосылки для дальнейшего роста цен.
Полагаю, что Brent сейчас попробует закрепиться в более высоком коридоре. Если в 2017 году он в основном находился в диапазоне 45-55, то сейчас сначала может проверить на прочность 57 долларов за баррель, а в 2018 может перейти в диапазон 50-60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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