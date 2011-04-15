Банк России опубликовал сентябрьский выпуск «Доклада о денежно-кредитной политике». Аналитики ЦБ в документе четко дают понять, что высокие цены на нефть - временное явление. Эксперты полагают, что рынок ждет коррекция до 40 долларов за баррель. И такой уровень цен будет сохраняться вплоть до 2020 года. Впрочем, стоит отметить, что такой уровень цен будет являться давольно комфортным для экономики, ведь все экономические расчеты и прогнозы министерств и ведомств делаются на основе именно этого уровня цен. И здесь не совсем понятно, толи в ЦБ прогноз подстраивают под расчеты, толи действительно видят основания для снижения черного золота.

Впрочем, на горизонте у ЦБ начинает маячить уже совсем другая проблема. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 44% россиян ожидают кризиса в банковском секторе на горизонте 2- 3 лет, 14% говорят о том, что кризис уже наступил. Такие данные ВЦИОМ приводит после банкротства «Югры» и начала санации банка «Открытие». Такие данные опросов общественного мнения говорят о снижении доверия к банкам в России. Однако, пока по показателях роста вкладов это не влияет. По данным того же ЦБ в июле объем вкладов населения резко вырос.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на уровне 57 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметке 69 рублей 05 копеек, индекс ММВБ стабилизировался в районе 2055 пунктов, а цены на смесь марки Brent пока держится чуть выше 55 долларов за баррель.

Прогнозы Центробанка пока расходятся с мнением инвестбанков и спекулянтов. Сейчас не редко можно встретить мнение о том, что баррель способен преодолеть отметку 60$ уже в этом году. Пока же непреодолимым сопротивлением на пути роста встал уровень 56$. И есть вероятность коррекции в рамках 1 - 2 недель. Котировки черного золота способны опуститься от 53 - 54 долларов. На этих уровнях, вероятно, быки начнут наращивать позиции на покупку.

Что касается курса рубля, то тут наши прогнозы уже долгое время не меняются. Последние рекомендации на покупку долларов мы давали в районе 56 - 57 рублей. Ближайшая цель для роста 60 - 61 рубль.





Задоя Глеб,

Руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн



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