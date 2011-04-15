Российский рынок акций закончил торги в понедельник на позитивной ноте благодаря коррекции курса российского рубля, что поддержало спрос на акции экспортно ориентированных компаний. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+1,94%) и нефтегазового (+0,44%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии поднялся на 0,26% и закрылся на уровне 2059.08 пункта. Индекс РТС снизился на 0,38% и остановился на уровне 1119.14 пунктов на фоне снижения курса рубля против евро и доллара.

Цены на сырую нефть в понедельник корректировались вниз на волне

ожидания выхода новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, а также итогов заседания ФРС. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ снизилась на 0,95%, до 55,09 долларов за баррель.

Западно-техасская WTI упала на 1,09%, до 49,89 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль снизился против евро и доллара в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС по денежной политике. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра закрылась ростом на 0,70%, до 58,03 рублей за доллар.

Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,73%, до 69,36 рублей за евро.

Перед заседанием ФРС рубль будет торговаться, оглядываясь на динамику цен на сырую нефть, а также спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Во вторник будут опубликованы данные индекса экономических настроений ZEW Германии и еврозоны. Кроме того, выйдут значения показателей со строительного сектора США, а также объема розничных продаж и занятости в России. Позднее вечером будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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