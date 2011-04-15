Рынок энергоносителей поддержит наши активы

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет динамика на рынке энергоносителей. Напомним, что вчера к моменту нашего закрытия «медведи» пытались закрепиться ниже 55 долларов по нефти марки Brent, однако в рамках вечерней сессии ей удалось отыграть часть потерь. В результате к 9.00 мск. она торгуется в районе 55,4 доллара за баррель. Ситуация на внешних фондовых площадках также может поддержать российских «быков». Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы пытаются продолжить восходящую динамику, прибавляя до 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei225, после выходного в понедельник, сегодня растет на 1,9%, а китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%.

В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого роста российского фондового рынка в начале торгов. Преобладание покупок в российских акциях позволит индексу ММВБ преодолеть отметку 2060 пунктов и закрепиться над ней. Отметим, что мы ожидаем небольшого подъема европейских индексов в начале дня, что поддержит наши активы. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики внешние площадки перейдут в консолидацию, чему также будет способствовать ожидание результатов двухдневного заседания ФРС. В связи с этим игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений. Второй половине дня основным фактором для наших акций станет ситуация на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Американского института нефти, которая состоится уже после нашего закрытия, возможно продолжение восстановление котировок, что поддержит наших «быков». Также инвесторы обратят внимание на статистику из США, где сегодня выйдут данные по рынку жилья и индексы экспортных и импортных цен.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. На фоне восстановления цен на нефть, за счет поддержки со стороны налогового периода российской валюте уже в начале дня удастся отыграть часть потерь понедельника. В результате в первые часы доллар может отступить в район 57,7 – 57,9 рубля. В дальнейшем динамика цен на нефть может позволить «медведям» в долларе укрепить свои позиции, что приблизит американскую валюту к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,5 рубля.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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