Чего ждать доллару от Федрезерва?

Сегодня завершается 2-дневное заседание ФРС США, которое на сей раз будет сопровождаться не только пресс-конференцией Дж. Йеллен, но и обновлением точечных прогнозов. Так что поводов для активных движений в долларовых парах может оказаться немало.

Повышения ставки никто не ждет. Главный вопрос состоит в том, оставит ли регулятор на повестке дня декабрьское ужесточение политики. После недавних неплохих показателей инфляции ожидания относительно декабря несколько оживились и в настоящий момент составляют немногим менее 60%. И если оценивать общую экономическую картину по США, которая выглядит не лучшим образом, текущие ожидания выглядят неплохо. Но главное – как расценивает состояние экономики сам Центробанк, и на какие сигналы, исходя из этого, он решится.

Конкретики, как всегда, от осторожной Йеллен вряд ли стоит ждать. Чтобы не развеять надежды на третье в этом году повышение стоимости кредитования, достаточно будет повторения фразы о приверженности монетарных властей плавному ужесточению кредитно-денежной политики. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы запустить ралли доллара. К тому же, если, как ожидается, ЦБ анонсирует сокращение баланса, валюта может дать неоднозначную реакцию.

Если глава ФРС все же отважится на чуть менее осторожную риторику, быки по доллару попытаются воспользоваться ситуацией и отправить USD в северном направлении. В случае с парой EURUSD, которая осциллирует в районе отметки 1.20, такой сценарий подразумевает откат в район 1.19. Угроза нарушения целостности этого уровня будет зависеть от основного посыла Йеллен в рамках пресс-конференции и содержания точечных прогнозов.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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