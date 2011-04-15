Рубль может получить передышку

Во вторник рубль отметил третий день снижения кряду, в моменте обновив минимум сентября на отметке 58,34. Валюта в течение дня пыталась отыграть потери на откатах нефтяных котировок, но в итоге снизилась, несмотря на ослабление позиций доллара. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,2% и 0,4% до 58,26 руб. и 69,74 руб. соответственно.

Неустойчивая динамика цен на нефть не дает рублю расти, а налоговый период пока не оказывает ему должной поддержки. В этих условиях даже невнятный настрой по доллару не способен предотвратить ослабление российской валюты. Brent практически проигнорировала вербальные интервенции Ирака, который сообщил о рассматриваемых вариантах продления соглашения ОПЕК+. Однако под конец дня котировки перешли к росту и отыграли потери, также получив поддержку на публикации данных API, отразивших небольшой рост запасов черного золота (1,4 млн баррелей) и внушительное сокращение запасов бензина – на 5 млн баррелей.

Если сегодняшний отчет Минэнерго выйдет в аналогичном ключе, и рост запасов углеводородов окажется скромнее прогнозов в районе 3 млн баррелей, у Brentбудет шанс на развитие восходящей коррекции с возвращением в район 56. В этом случае рубль сможет вернуться к росту и отправить доллар под отметку 58 руб. Что касается еще одного немаловажного фактора в виде итогов заседания ФРС, рубль в паре с долларом будет отыгрывать решение регулятора уже в четверг. Если доллар получит приятный сюрприз, во второй половине недели наша валюта снова окажется под давлением.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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