Рубль плавно сдает позиции

На среду, 20 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0993 рублей, евро - 69,6785 рублей. Валютные курсы на локальном рынке выросли на фоне фиксации прибыли. Давление на рубль также оказала плавная нисходящая динамика на рынке нефти. Стоит отметить, что первый целевой уровень коррекции евро - 70 рублей был протестирован в ходе торгов накануне. Слабые позиции доллара на международном рынке Forex ограничили и рост доллара на Московской бирже. Коснувшись отметки 58,37, доллар вернулся в район 58 рублей.

В ходе своего первого выступления на Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Северную Корею, если США придется защищать себя и своих союзников. Но воинственная риторика была практически проигнорирована финансовыми рынками. Незначительное рост волнения отразили индикаторы страха. На величину от 0,25 до 0,3% выросли индекс волатильности S@P500 VIX и доходность 10-летних облигаций США. На локальном рынке динамика сохранилась в рамках сформированных накануне импульсов.

Сегодня внимание участников рынка сфокусировано на заседании ФРС США, результаты которого станут известны после 21:00 мск.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться в диапазоне 57,90 -58,50. Евро будет чувствовать себя более уверенно и еще раз проверит на прочность уровень 70 рублей.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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