Россияне не верят в рост

На российский фондовый рынок возобновился приток зарубежного капитала. Судя по тем покупкам, которые совершают нерезиденты, можно сделать вывод, что они верят и в российскую валюту, и в рост российского фондового рынка. Покупка довольно доходных российских активов происходит на фоне сохранения низких процентных ставок в Европе и США. Однако, нужно понимать, что это все исключительно спекулятивная история. И когда нерезиденты решат зафиксировать накопленную прибыль нас ждет довольно серьезная распродажа и падение цен. Поэтому приход денег нерезидентов вряд ли поможет российскому финансовому и рынку и российской экономике.

К слову о российской экономике, эксперты РАНХиГС пришли к выводу о том, что две трети россиян не верят в экономический рост в стране, о котором отчитывается правительство. 42% считают необходимыми «существенные изменения» на федеральном уровне. Еще 21% опрошенных предлагают радикально изменить экономический курс страны. Таким образом, более 63% россиян выступают за изменения в экономической сфере. Это все происходит на фоне того, что статистические органы рапортуют о рекордах роста ВВП и исторических низких темпах роста цен.

На этом фоне курс доллара находится на отметке 58 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 85 копеек, индекс ММВБ располагается на отметке 2050 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся выше 55$ за баррель.

Основной грозой для российской экономики сейчас является явный кризис в банковском секторе. Так, стало известно, что Бинбанк, скорее всего, пойдет по пути банка Открытие. Известно, что акционеры банка сейчас пытаются договориться с ЦБ о том, чтобы провести санацию через фонд консолидации банковского сектора. По этой же схеме совсем недавно пошлел банк Открытие. Стоит заметить, что Бинбанк занимает 7 место по объемам средств физических лиц среди российских банков и отзыв лицензии будет довольно болезненным ударом по российскому банковскому сектору. Поэтому, скорее всего, санация пройдет именно по тому пути, по которому ранее пошло Открытие.

Что же касается ситуации на российском финансовом рынке и наших рекомендаций по валюте, то мы сохраняем рекомендации удерживать покупки по доллар/рублю. Напомним, что последнюю рекомендацию мы давали на покупку в диапазоне от 56 до 57 рублей. Целями называли отметки 60-61 рубль.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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