РТС заручился поддержкой рубля

Фондовые индексы РФ в среду торгуются в разнонаправленном режиме. ММВБ расположился немногим ниже уровня открытия в ответ на скудный внешний фон – иностранные инвесторы не решаются на открытие новых позиций в ожидании решения ФРС США по монетарной политике. Тем временем долларовый РТС, заручившись поддержкой рубля, повышается в пределах 0,4% - до 1113 пунктов. Рубль перешел к росту и внутри дня повышается в среднем на 0,3% к доллару и евро.

Среди наиболее ликвидных бумаг в лидерах роста – котировки «Русала», которые с утра подскочили на 7,5%, обновив рекордные максимумы. Инвесторы продолжают проявлять интерес к покупке бумаг на ожиданиях покупки En+ Group китайской CEFC. Во второй половине дня «Русал» прибавляет 5,3%. Акции «Аэрофлота», которые в начале сессии повышались почти на 1%, растеряли потенциал, но остаются в зоне положительных значений, получая поддержку на фоне вчерашних сообщений авиакомпании о продаже 4,84% казначейских акций в рамках ускоренного сбора заявок.

АФК «Система» подала апелляцию на решение башкирского суда, который ранее постановил взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей по делу с «Роснефтью». В АФК назвали этот шаг «необходимым этапом для возможного мирового соглашения». Тем временем сама «Роснефть» расценила подачу апелляции «Системой» при отсутствии от нее предложений по мировому соглашению, как односторонний отказ от конструктивного диалога.

Скорее всего, до конца сегодняшней сессии отечественные индексы будут демонстрировать низкую активность, поскольку мировые инвесторы пребывают в режиме ожидания. Несмотря на то, что ММВБ после утреннего укрепления обосновался на отрицательной территории, позиции бенчмарка выглядят неплохо, однако восстановление рубля препятствует его укреплению.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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