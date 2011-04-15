Рубль в среду перешел в режим роста. И вызвано это было не только уверенным ростом нефти, хотя и энергоноситель играет большую роль. Впереди у нас пик сезона налоговых выплат, и российские экспортеры постепенно начинают скупать национальную валюту.

Но нефть действительно сильный драйвер роста. Два отчета по объемам запасов энергоносителя в США позади. Американский институт нефти порадовал рынок больше, чем Минэнерго. Но все же, Brent нашла силы продолжить рост и даже обновить 5-месячный максимум на отметке 56,47 долл./барр. Следующая цель – 57,20 долл./барр.

Однако сегодня все может измениться, так как заседание ФРС по денежно-кредитной политике США привело к резкому скачку ожиданий по декабрьскому повышению ставки (теперь 63% вместо 24% ранее), и соответствующему росту доллара США. Джанет Йеллен дала понять, что ждет роста инфляции, и именно за это зацепился рынок.

В текущих обстоятельствах USD/RUB может возобновить рост с ближайшей целью на отметке 58,30.



Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club







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