Рынок акций в России закончил торги в среду на позитивной ноте на волне тестирования котировками нефти марки BERNT уровня в 56.00 долларов за баррель и преодоления этой отметки.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+0,98%), нефтехимического (+0,56%) и

энергетического (+0,54%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,33% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 2055.75 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,15% и остановился на уровне 1121.48 пунктов на фоне роста курса рубля против евро и американского доллара.

Цены на сырую нефть в среду продолжили расти на фоне позитивных для нефтяных цен новостей о продолжающемся падении запасов бензина и дистиллятов в США, что показали опубликованные данные от Министерства энергетики США. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ подскочила на 1,98% — до 56,93 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,74% — до 50,77 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль вырос против евро и доллара на волне взлета цен на сырую нефть, а также позитивного размещения ОФЗ на 25 млрд рублей. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра закрылась со снижением на 0,66% — до 57,74 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала также на 0,66% — до 69,26 рублей за евро.

Курс рубля продолжает поддерживаться повышением цен на сырую нефть, а также активными продажами ОФЗ Минфином РФ. Сохранение такого положения дел будет удерживать его от ослабления против евро и доллара США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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