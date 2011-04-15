Говорить о развороте в паре доллар/рубль преждевременно

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей после нашего закрытия продемонстрировал боковую динамику, в результате чего нефть марки Brent сохранила свои позиции чуть выше 56 долларов. По итогам вчерашних торгов в США, на фоне сохранения ставки американским регулятором и оглашением начала сокращения баланса ФРС в октябре, индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,05%. На торгах в Азии японский Nikkei225, на решении банка Японии сохранить кредитно-денежную политику без изменений, растет на 0,2%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%.

В сложившихся условиях мы ожидаем консолидации российских индексов в начале торгов у уровней предыдущего закрытия. Открытие Европы также не внесет существенных изменений в положение наших активов. Однако с середины торгов мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей. Это позволит российским «быкам» вернуть себе инициативу, в результате чего индекс ММВБ поднимется выше 2060 пунктов. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на новости из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы.

На валютной секции Московской биржи на открытии торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Этому будет способствовать высокие цены на нефть и поддержка со стороны налогового периода. В результате «медведи» предпримут еще одну попытку увести доллар ниже 58 рублей. Отметим, что с технической точки зрения ситуация в паре доллар/рубль продолжает оставаться негативной. На наш взгляд до пробоя американской валютой отметки 59 рублей говорить о развороте и возобновлении роста преждевременно. Целью же снижения может выступать отметка 56 рублей, однако для ее достижения «медведям» необходимо пробивать поддержку, расположенную на уровне 57,5 рублей.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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