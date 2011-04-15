Нефть с оптимизмом ждет встречи ОПЕК

Вчерашний день оказался весьма плодотворным для рынка нефти. Котировки Brentрванули к 5-месячным максимумам в районе 56,47 и закрылись выше психологической отметки 56. И это значимый технический сигнал, ведь активу не удавалось преодолеть этот уровень с прошлой среды.

Нефтетрейдеры собрались с силами и подтолкнули цены к новому рывку. Если оценить данные Минэнерго США, то на первый взгляд реакция нефти на отчет выглядит противоречивой, ведь и запасы, и добыча выросли, причем прилично. Объемы сырой нефти увеличились на 4,6 млн баррелей против прогноза 2,5 млн, а производство – на 1,7% нед/нед. Правда запасы бензина и дистиллятов упали, на 2,1 млн и 5,7 млн баррелей соответственно.

Пожалуй, своеобразную реакцию актива можно объяснить тем, что текущие данные расцениваются рынком как искаженные под влиянием недавней стихии. К примеру, рост запасов можно отчасти оправдать падением спроса со стороны НПЗ, которые еще не восстановились после Ирмы.

Также котировкам помог общий оптимизм игроков в отношении сокращения предложения и роста спроса на мировом уровне. В сырьевом сегменте усиливаются спекуляции на тему того, что действия ОПЕК все же были ненапрасны, и становится все очевиднее, что мировой рынок движется в сторону баланса спроса и предложения.

С таким настроем игроки ждут пятничного заседания мониторингового комитета ОПЕК. Представители картеля могут представить позитивную отчетность о своих успехах и упомянуть о возможности продлении сделки. К слову, эти разговоры также сейчас поддерживают укрепление Brent.

Однако в преддверии заседания часть игроков все же может зафиксировать прибыль, что чревато медвежьей коррекцией котировок, особенно учитывая краткосрочную перекупленность актива. Так что сегодня в течение дня не исключено возвращение под отметку 56. Но далее основной тон задаст ОПЕК.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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