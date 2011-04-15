Рубль вернется к снижению

В среду рубль заметно укрепился благодаря продажам доллара, росту нефти и налоговому периоду. Американская валюта торговалась под давлением большую часть дня, опасаясь «мягкой» риторики Федрезерва, и это послужило важным драйвером снижения пары, которая сползла от уровней выше 58 руб. до 57,68 руб., финишировав вблизи дневных минимумов.

Наша валюта перешла к коррекции после нескольких дней снижения. И во многом благодаря позитивной динамике нефти. Баррель Brentдобрался до 5-месячных максимумов, наконец-то пробив отметку 56. Участники рынка проигнорировали рост запасов и добычи в США, поскольку, вероятно, сочли, что данные искажены из-за недавних ураганов и не отражают фундаментальной картины на рынке. При этом нефть с оптимизмом ждет встречи мониторингового комитета ОПЕК в пятницу, надеясь услышать комментарии на тему движения рынка в сторону баланса. Ралли Brent вкупе с ослаблением доллара оказали ощутимую поддержку рублю, который также начинает ощущать на себе присутствие налогового периода в РФ.

Но уже сегодня наша валюта вернется к снижению. Доллар резко вырос по всему спектру рынка на «ястребиных» заявлениях Федрезерва, который пообещал повысить ставку в декабре. Комментарии Йеллен в рамках пресс-конференции тоже были оптимистичными. И это сулит «американцу» значимую поддержку в среднесрочной перспективе. Ограничить негатив с этого фронта может дорожающая нефть, но данного фактора будет недостаточно, чтобы помешать подъему пары доллар/рубль. Так, уже на открытии торгов котировки, вероятно, вернутся выше 58 руб. с первичной целью на 58,30 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс















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