ММВБ пока ничего не угрожает

«Ястребиная» риторика Федрезерва ударила по фондовым рынкам, хотя сами американские площадки быстро оправились от неожиданно агрессивного тона регулятора. В Азии негатив несколько смягчила противоположная позиция Банка Японии, но в целом мировые площадки сегодня торгуются в зоне отрицательных значений.

На этом фоне российские индексы также расположились в «минусе». Рубль открылся резким гэпом вниз, отыгрывая вчерашнее ралли доллара после заседания ФРС, что нашло отражение в динамике РТС, который теряет 0,8%. ММВБ продолжает торговаться с небольшим понижением в тандеме с иностранными площадками. Пока бенчмарк удерживается над областью 2050 пунктов, понижательные риски носят ограниченный характер.

На рынке нефти наступило затишье после вчерашнего прорыва. Brent наконец пронзила уровень 56, достигнув 5-месячных максимумов. Сегодня актив удерживается над психологической отметкой, но к новым подвигам пока не готов.

Подтолкнуть цены к новой волне роста может завтрашняя министерская встреча ОПЕК+ в Вене. Заявления о высоком уровне соблюдения обязательств, эффективности соглашения и возможности его продления способны обусловить завершение недели над психологически значимым уровнем, что с технической точки зрения откроет путь для дальнейшего роста.

На международном валютном рынке доллар слегка корректируется в паре с евро, но в целом удерживает завоеванные накануне позиции. Сегодня на динамику пары повлияет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Если он поскупится на оптимизм, котировки вернутся под отметку 1.19, которую евро сейчас тестирует. Завтра локально на евро/доллар повлияют данные по деловой активности в еврозоне и США.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.