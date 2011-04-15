Ожидаем рост российских акций

В четверг российский фондовый рынок закончил торги разнонаправленным движением основных индексов на нейтральном внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей продолжилась консолидация, в результате чего нефть марки Brent сохранила свои позиции выше отметки 56 долларов. К окончанию торгов в Европе основные площадки Старого света прибавляли до 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1% и 0,2% соответственно. В сложившихся условиях индекс ММВБ вырос на 0,1%, закончив торги выше 2060 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2%, отступив до 1120 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Башнефти, Татнефти и Новатэка, рост которых превысил 2%. Хуже рынка закрылись «префы» Мечела и бумаги Мосэнерго, потерявшие 3,1% и 1,9%.

На валютной секции Московской биржи, на фоне консолидации на рынке энергоносителей, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, отступив под 58 рублей, евро, напротив, прибавил 0,2%, до 69,3 рубля. Отметим, что поддержки со стороны налогового периода в ситуации отсутствия дальнейшего роста цен на нефть не хватает рублю. Чтобы продемонстрировать полноценный рост. Однако в дальнейшем мы ожидаем продолжения роста цен на рынке энергоносителей, что уведет доллар в район 57,5 рублей.

В результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также мы ожидаем роста российских акций на открытии в пятницу.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.