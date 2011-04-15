В четверг рынок акций в России закончил торги ростом, на волне спроса стран с развивающейся экономикой на рискованные активы, которые пока еще поддерживаются сохранением высокого предложения долларовой ликвидности.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0,85%) и финансового (+0,60%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии вырос на 0,17% и закрылся на уровне 2061.07 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% и остановился на уровне 1119.54 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и снижения к евро.

Цены на сырую нефть в четверг оставались под небольшим давлением на волне новостей о том, что ОПЕК+ может продлить сроки сокращения объемов добычи сырой нефти. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ снизилась на 0,11% — до 56.23 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,20% — до 50,59 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль торговался неровно на фоне объективных для него положительных факторов – налогового периода, высоких нефтяных цен и продаж ОФЗ Минфином РФ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра закрылась со снижением на 0,24% — до 57,96 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0,10%, подняшись до 69,18 рублей за евро.

Курс рубля будет в краткосрочной перспективе поддерживаться высокими ценами на сырую нефть, а также активными продажами ОФЗ Минфином РФ и фактором налогового периода.

В пятницу выйдут данные индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, еврозоны и США. Состоятся выступления президента ЕЦБ Драги, его заместителя Констансиу, членов ФРС Уильямса, Джорджа и Каплана. Предполагается выступление премьер-министра Великобритании Мэй.

Выйдут традиционные данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.