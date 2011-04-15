Возможно некоторое ослабление доллара по отношению к рублю

В четверг объявление ФРС США о скором начале сокращения баланса и понижение международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s суверенного рейтинга КНР оказали некоторое давление на активность покупателей, но влияние оказалось очень краткосрочным, в течение дня большая часть потерь по индексу РТС была отыграна, а индекс ММВБ и вовсе вышел в плюс. В ожидании встречи министров стран – участниц сделки ОПЕК+ (пройдет сегодня) лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор (соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Московской биржей, повысился на 0.7%, в то время как индекс ММВБ прибавил всего 0.1%). Акции Башнефти (BANE) подорожали на 3.9%, Татнефти (TATN) – на 2.4%, Новатэка (NVTK) – на 2.3%. Тем временем Северсталь (CHMF) подешевела на 1.7%, Мечел (MTLR) – на 1.4%, НЛМК (NLMK) – на 1.4%.

Во втором эшелоне вновь наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 14.2%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 7.8%, ТГК-14 (TGKN) – на 7.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под действием внешних факторов. Понижение рейтинга Китая международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s (с уровня “AA-” до “A+”, прогноз «стабильный») и усиление напряженности в информационном фоне вокруг КНДР (представители КНДР упомянули возможность испытаний водородной бомбы в Тихом океане) негативно отразились на обстановке на азиатских фондовых площадках и могут сказаться на активности инвесторов на развивающихся рынках в целом. Тем временем в Вене сегодня состоится встреча профильных министров стран-участниц сделки ОПЕК+, итоги которой могут повлиять на динамику нефтяных котировок, а значит, и на ход торгов на российском рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое ослабление доллара по отношению к рублю (с попытками закрепления ниже уровня 58.0 по паре доллар-рубль) в соответствии с динамикой курса доллара к корзине мировых валют.



Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»







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