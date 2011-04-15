ОПЕК может подтолкнуть нефть к новым максимумам

В первой половине дня Brent демонстрировала преимущественно негативную динамику, но затем перешла к росту и даже успела обновить 5-месячные максимумы в области 56,50, закрывшись вблизи верхней границы диапазона.

Основным поводом для покупок послужили оптимистичные ожидания относительно сегодняшней министерской встречи в формате ОПЕК+. Картель и его партнеры дадут оценку имплементации текущих договоренностей, и сообщения о повышении уровня исполнения обязательств вселили в участников рынка новые надежды на то, что стратегия ОПЕК все же начала приносить свои плоды.

Кроме того, на рынке в последние дни циркулирует информация о том, что экспортеры могут обсудить варианты продления сделки и даже увеличения масштабов сокращаемой добычи. Понятно, что сегодня в Вене никаких решений приниматься не будет. Но с учетом текущих бычьих настроений в сырьевом сегменте конструктивного посыла на эту тему будет достаточно, чтобы подтолкнуть котировки черного золота к новым максимумам.

Фактор риска заключается в том, что если участникам рынка что-то не придется по нраву, медвежья коррекция может оказаться довольно масштабной в краткосрочной перспективе из-за перекупленности актива.

Что касается традиционных пятничных данных Baker Hughes по числу буровых, скорее всего, Brent не покажет заметной реакции на отчет, поскольку в течение ближайшего месяца при оценке статистики по запасам, производству и бурению в Штатах рынок будет принимать во внимание последствия урагана Харви, который будет искажать цифры.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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