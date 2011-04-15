Рубль заручился поддержкой сильных драйверов

Рубль продолжает набирать обороты, укрепляясь третий день кряду. В пользу отечественной валюты продолжают играть те же факторы – слабеющий доллар, который уже отыграл позитив от ФРС, дорожающая нефть, которая торгуется на новых максимумах 5-месячной давности, налоговый период и общее сохранение привлекательности активов развивающихся стран.

Доллар быстро растерял энтузиазм и теперь развивает коррекцию после недавних покупок в ответ на намеки Йеллен на декабрьское повышение ставки. Сегодня негатива добавила Северная Корея, которая заговорила о войне с США. Это шокировало мировых инвесторов, которые закономерно переключились на покупки безопасных активов. Но рубль при этом успешно проигнорировал этот негативный фактор, хотя и относится в сегменте рисковых активов.

Отчасти такому устойчивому поведению российской валюты способствует активность экспортеров, которые запасаются ликвидностью перед пиком выплат. Также имеет место фактор сохраняющегося высокого спроса на ОФЗ. На аукционе, проведенном два дня назад, Минфин успешно разместил все предложенные облигации. Причем в третьем квартале планируется увеличить предложение бумаг на 85 млрд рублей от изначальных 400 млрд рублей. В своем решении Минфин сослался на сложившийся спрос со стороны участников рынка.

В краткосрочной перспективе перспективы продолжения укрепления рубля будут во многом зависеть от реакции нефти на итоги встречи ОПЕК+. Министерский комитет может дать конструктивные комментарии по поводу текущей ситуации на рынке, что подогреет спрос на черное золото. В этом случае интерес к покупкам рубля сохранится до конца дня.



Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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