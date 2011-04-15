Почему американский центральный банк может замедлить процесс увеличения процентных ставок

Банк Федеральный Резервной системы США (ФРС) на перепутье. Исторически, коммуникации со стороны Феда служили “маяком” для участников рынка и, с высокой вероятностью, предсказывали его дальнейшие действия. Но текущие сигналы со стороны банка все больше отражают растущий лист “неопределенностей и непредсказуемостей”.

Полномочия американского центрального банка, в соответствии с законом и поправками в федеральный закон о Федеральном Резервной системе, представляют собой так называемый “двойной мандат”, в соответствии с которым банку предписывается “проводить денежно-кредитную политику с целью создания макроэкономических условий, которые будут одновременно способствовать сохранению стабильных цен на товары и услуги и максимизации устойчивого уровня занятости”.

Очевидно, что сами цели этого мандата являются во многом, если не взаимоисключающими, то как минимум, взаимно-конфликтующими. Рост занятости является следствием экономического роста, а экономический рост неминуемо приводит к ускорению инфляции. Таким образом, реальная задача Феда это балансировать между этими двумя слабо-балансируемыми факторами.

На завершившемся 20 сентября очередном заседание ФРС было принято решение о не изменении учетной ставки. Решение совпало с ожиданиями рынка. Одновременно, ФРС сигнализировал, что ранее предполагаемое увеличение ставки на 0,25 пп. в декабре 2017 и три увеличение по 0,25 пп каждое в 2018 году “все еще на столе”.

Рынки, которые прогнозировали все более низкую вероятность декабрьского повышения до этого заседания, должны были “испугаться”, но этого не произошло. Индекс S&P закрылся в небольшом плюсе, доходность суверенных облигаций практически не изменилась.

ФРС также анонсировал, что с октября текущего года он начнет постепенное снижение своего 4,2 триллионного портфеля ценных бумаг, который он аккумулировал в течении последних 6 лет лет в рамках программы количественного смягчения. Снижение будет идти лилипутовыми шагами – по 10 млрд. долларов в месяц, которые Фед не будет реинвестировать из общего объема погашаемых по сроку облигаций.

Экономические данные, это то на что во многом опирается американский центральный банк в принятии своих решений и в коммуникации по поводу будущих действий или бездействий. А они, в последнее время, все больше выбивались и отклонялись от ожидаемых и прогнозируемых значений.

Возьмем инфляцию. Фед ставит своей целью “поддержание” инфляции на уровне 2% в год. Другими словами, рост цен на 2% в год, по мнению банка, способствует макроэкономической стабильности, которая в свою очередь поддерживает и способствует экономическому росту, ведущему к устойчивому уровню занятости.

Таким образом увеличение ставок со стороны Феда, которое должно сдерживать инфляционные процессы представляется, в данном контексте, по меньшей мере не очевидным.

Другой важнейший индикатор, на который ориентируется Фед в принятии своих решений, это количество новых рабочих мест, который собирается и публикуется на ежемесячной основе. Здесь также, картина совсем не однозначная. После роста в начале года, наблюдается тенденция к снижению.

Да и в целом, экономический рост в Америке, в лучшем случае можно охарактеризовать как неровный. В конце прошлого года темпы роста экономики замедлились до 2,1%. Еще более существенное замедление, до 1,2%, было зафиксировано в первом квартале этого года.

Рост ускорился до 3% во втором квартале, но помесячная статистика по ключевым экономическим индикаторам за июль и август указывает на очень слабую динамику в третьем квартале.

Основным драйвером экономического роста в США выступает потребление со стороны домохозяйств. Потребление в целом занимает 70% американской экономики (для сравнения этот же показатель в России 53% и 64% в Китае).

В этой связи, динамика розничных продаж является одним из важнейших показателей здоровья американской экономики. В августе розничные продажи в штатах неожиданно снизились на 0,2% по сравнению с ожиданиями рынка по росту на 0,1%. А продажи автомобилей просели на 1,2%.

Добавьте к этому самые последние “непредсказуемые” события в виде двух ураганов, ударившим по восточному побережью Америки и Техасу, и один из которых, ураган Харви, может по предварительным оценкам стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США.

Текущие оценки ущерба от урагана Харви находятся в диапазоне 170-190 миллиардов долларов. Ущерб от прошедшего урагана Ирма оценивается в 80- 100 миллиардов долларов. До этих ураганов, пальма первенства принадлежала урагану Катрина, который обрушился на Флориду и Луизиану в августе 2005 года и устранение последствий которого обошлось в 108 млрд. долларов.

Совместно, нанесенный ущерб ураганами Харви и Ирма, может “скосить” 0.6% - 0.8% c темпов экономического роста 18,57 триллионной американской экономики в третьем квартале этого года.

Еще один спекулятивный фактор, который “играет” против увеличения ставок ранее заявленными темпами, это “фактор Джанет Йеллен”. Текущие полномочия главы Феда заканчиваются в феврале 2018 года. Трамп известен своей приверженностью к “низким ставкам”.

Учитывая, что администрации Трампа до сегодняшнего дня совершенно ничего не удалось добиться из объявленных программных целей и планов, увеличение ставок, способное привести к замедлению и без того не быстрого экономического роста, является дополнительной угрозой для положительных результатов работы его администрации. Соответственно, давление на Йеллен только будет возрастать.

Все вышесказанное значительно увеличивает вероятность более медленного повышения учетной ставки ФРС на горизонте следующих 18 месяцев.

Вероятность увеличения текущей ставки (находиться в диапазоне от 1% до 1,25%) на декабрьском заседании Феда на 0,25 пп, снизилась с 45% до 30% за последний месяц, по оценкам участников рынка. После прошедшего заседания ФРС вероятность этого увеличения вырастет, но, судя по реакции рынков сразу после заседания, рынки совсем не убеждены. На 2018 год, Фед Резерв ранее транслировал рынкам планы по трем увеличениям, каждое на 0,25пп.

Неровная и слабая макроэкономическая статистика, инфляция ниже целевого уровня, значительные последствия разрушительных ураганов и растущие геополитические риски, центральным из которых является новая более агрессивная политика и действия КНДР, очень возможно внесут коррективы в текущие планы ФРС.

В сухом остатке, рост ставок в США на горизонте 18 месяцев может, с большой долей вероятности, оказаться меньше текущих ожиданий.

Какое это все имеет значение для финансовых рынков и в конечном итоге для нас с вами? Для рынков – очень значительное, для нас с вами – осязаемое.

Рост ставок ведет к снижению стоимости финансовых активов, потому что более высокая ставка подразумевает более низкую доходность акций, облигаций и т.д.

Логика здесь состоит в том, что доходности акций и облигаций, выраженные в будущих дивидендах и купонах теперь должны “соревноваться” c более высокими ставками по депозитам.

Другими словами, если банк сегодня предлагает ставку по депозитам 4% вместо 2%, то мотивация покупать бонд или акцию, предполагаемые купоны и дивиденды по которым не изменились, снижается.

Переводя в более практичную плоскость, более низкие темпы роста ставок в США вероятно приведут к продолжающейся “слабости” американского доллара и глобальному росту цен на акции, облигации и другие финансовые активы.



Александр Мансир, Вице-президент и управляющий директор по работе с клиентами в инвестиционном дивизионе банка Открытие











































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