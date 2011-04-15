Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. На рынке энергоносителей, несмотря на очередное падение буровой активности в США, нефть марки Brent не смогла продолжить восходящую динамику и к 9.00 мск торгуется чуть ниже 56,8 доллара за баррель. Отметим, что по данным Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в Штатах снизилось на 5 штук. По итогам пятничных торгов в США индекс Dow Jones потерял символические 0,04%, а индекс S&P500 подтянулся на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Так, японский Nikkei225 растет на 0,4%, на фоне хорошей статистики по индексу деловой активности в промышленности, китайский Shanghai composite, напротив, снижается на туже величину.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем консолидации основных российских индексов в начале дня у уровней пятничного закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где площадки будут отыгрывать результаты выборов в Германии, статистику по индекс делового оптимизма IFO в Германии, который будет опубликован в 11.00 мск, а также выступление президента ЕЦБ Марио Драги, которое начнется в 16.00 мск. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов можно ожидать попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, чему способствует снижение буровой активности в Штатах, а также ожидание статистики по запасам углеводородов за океаном. В последние часы торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, именно динамика котировок нефти может стать определяющей для наших акций.

На валютной секции Московской биржи, после уверенного роста в пятницу, сегодня с утра мы ожидаем консолидации основных мировых валют у уровней предыдущего закрытия. Высокие цены на нефть и поддержка со стороны налогового периода не позволят волне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям привести к подъему в долларе и евро. При этом в дальнейшем мы нее исключаем возобновления роста рубля, чему будет способствовать динамика рынка энергоносителе. Отметим, что в пятницу американская валюта закончила торги на поддержке, расположенной на уроне 57,5 рублей. Пробой этого уровня откроет доллару путь к годовым минимумам, установленным в районе 56 рублей.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»



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