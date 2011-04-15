Ливия и Нигерия примут участие в плане по сокращению добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением на открытии недели после того как в выходные министр энергетики Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Ливия и Нигерия также должны принять участие в плане по сокращению добычи.

Контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 25 сентября в 11.00 по московскому времени торговались на уровне 55,25 доллара за баррель, теряя с открытия недели 1,1%. Американский эталон WTI находился в районе 50,42, подешевев за этот период на 0,4%.

Бижан Намдар Зангане в интервью местным СМИ заявил, что план ОПЕК+ по сокращению добычи действует. Однако, в нем необходимы изменения и участие Ливии и Нигерии. Он отметил, что Нигерия могла бы остановить добычу, как только достигнет отметки 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть на прошлой неделе вплотную приблизились к годовым максимумам. Однако, их дальнейший рост находится под сомнением. Несмотря на то, что прогнозы по темпам роста мирового спроса остаются позитивными, мы пока не знаем, какие объемы нефти могут вылиться на рынок со стороны сланцевых компаний США, если котировки достигнут 60 долларов за баррель. Для того, чтобы быть уверенным в том, что мировой спрос поглотит потенциально возможные объемы, необходимо больше времени.

Соответственно, реакция на любые заявления высокопоставленных руководителей ОПЕК, сигналящие о возможном наличии несогласия внутри группы, на таких высоких ценовых уровнях воспринимаются как повод для того, чтобы фиксировать прибыли, сгенерированные за последний месяц.

Однако, само по себе заявление министра энергетики Ирана не несет в себе негатива. Полагаю, что Нигерии не составит труда заморозить добычу на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки. Она не добывала выше этой отметки почти 2 года, и у меня нет уверенности, что сможет это сделать без дополнительных инвестиций. Инвестиции в настоящий момент идут в отрасль осторожно и уж тем более не пойдут, если будут нести в себе угрозу снижению цен.

Полагаю, что падение, которое мы наблюдаем сейчас, просто подтверждение нашего предположения, что котировки Brent сейчас не готовы на длительный период времени закрепиться существенно выше 57 долларов за баррель. Фундаментально обоснованным коридором колебаний сейчас выглядит 52-57 долларов.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB













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