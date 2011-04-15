Рубль может продолжить восхождение

В последний день торговой недели рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам, набрав по 0,7% в парах с долларом и евро. В поддержку нашей валюты выступили налоговые выплаты и растущая нефть. В итоге котировки пары доллар/рубль сползли в район локальной поддержки 57,40 руб.

Во второй половине дня динамика рубля заметно улучшилась, чему в немалой степени способствовала активизация российских экспортеров. Но основным драйвером стали настроения на рынке нефти, где баррель Brentв пятницу обновил максимумы, вплотную подобравшись к отметке 57. Страны ОПЕК на минувшей встрече не стали принимать никаких решений, но таковых участники рынка и не ожидали. А общий конструктивный настрой экспортеров позволил ценам продолжить восхождение с оглядкой на разговоры о том, что мировой рынок наконец-то начал двигаться в сторону баланса спроса и предложения. Помогли также данные BakerHughes, отразившие сокращение числа буровых на 5 штук до 744 единиц.

Между тем доллар преимущественно находится под давлением, продолжая корректироваться после недавнего роста. Если спрос на «американца» не вернется, а котировки черного золота не растеряют бычий потенциал, сегодня пара доллар/рубль может продолжить снижение. Дополнительную поддержку нашей валюте окажет пик налоговых выплат. Также благоприятными для рубля станут известия о том, что агентство Fitchпересмотрело прогноз по рейтингу России со стабильного на негативный. Все это может создать условия для тестирования вышеупомянутой поддержки 57,40 руб., и в ходе недели цена может утратить уровень 57 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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