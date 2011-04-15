Цены на акции вчера выросли потому что цены на нефть превысили двухгодичный максимум, после того как представители ведущих нефтедобывающих стран сообщили, что мировой рынок нефти находится на пути восстановления равновесия. Кроме того, Турция пригрозила перекрыть транзит нефти с территории иракского Курдистана в турецкие порты. Цена на нефть марки Brent в понедельник впервые с 3 января превысила уровень в 58 долларов за баррель и есть большие шансы, что мой прогноз о том, что в этом году цены достигнут 62 доллара будет выполнен (минимальная цель роста 60 долларов). После достижения этих отметок возможны разные варианты… вплоть до новой волны снижения, потому что данным техкомитета ОПЕК+ о выполнении венской сделки в августе в 116% верить нельзя. Для нефтяных цен важна концовка ноября: 29 ноября состоится следующая встреча министерского комитета ОПЕК+, а 30 ноября 173 встреча стран-членов ОПЕК.

Испортить оптимистичный настрой нашего рынка может плохой старт сезона отчетности в США и углубление конфликта между США и КНДР. Выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка и Чикаго укрепило ожидания очередного повышения ставок ФРС в этом году. ВпонедельникфондовыйрынокСШАупал (Dow Jones Industrial Average -0,24%, S&P 500 -0,22%, Nasdaq Composite -0,88%). На индексе NasdaqComposite негативно сказались распродажи в секторе информационных технологий. Свою лепту также внесло последнее заявление Северной Кореи в адрес Вашингтона. Министр иностранных дел Северной Кореи сказал, что Дональд Трамп объявил войну КНДР и Пхеньян оставляет за собой право принять ответные меры, не исключая сбитие американских бомбардировщиков даже за пределами северокорейского воздушного пространства. Белый дом назвал это заявление «абсурдом». Обмен комментариями двух стран поспособствовал росту цен на активы-убежища, в том числе золото и японскую йену к доллару.

Индекс информационных технологий S&P 500 Information Technology Index Sector понизился по итогам торгов на 1,42%, что является худшим дневным результатом за пять недель. Когда появились сообщения, что Apple сказала своим поставщикам сократить поставки запчастей для новой модели смартфонов iPhoneX, акции компании оказались около территории коррекции. В противовес информационным технологиям, энергетический сектор продемонстрировал по итогам торгов сильный рост из-за роста нефти. Energy SPCTR S&P 500 Energy Sector Index прибавил 1,47%.

Из сегодняшних событий отметим совет директоров "Газпрома" на котором будет рассмотрена долгосрочная экспортная стратегия.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»





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