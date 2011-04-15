Brent не боится высоты

Нефть не устает бить рекорды. Накануне котировки смеси Brent пронзили сразу два психологических уровня, остановившись на максимумах июля 2015 года в районе 58,64. По итогам дня актив набрал сразу 4%.

Покупки на рынке черного золота активизировались сразу по нескольким причинам. Во-первых, все больше участников рынка осознают, что процесс восстановления баланса спроса и предложения наконец-то запущен. Во-вторых, несмотря на то, что по итогам недавней министерской встречи ОПЕК+ не прозвучало никаких рекомендаций по продлению сделки, сообщения производителей о высоком уровне соблюдения квот и тот факт, что пролонгация остается на повестке дня, не может не радовать трейдеров. В-третьих, буровая активность в Штатах продолжает падать уже пятую неделю кряду. И это укрепляет ожидания относительно сокращения объемов добычи на сланцевых месторождениях.

К этим факторам вчера добавился еще один, причем немаловажный, сигнал. Турецкий президент пригрозил заблокировать транспортировку экспортируемой из Курдистана нефти через свою территорию в знак протеста против референдума о независимости, который решили провести в Иракском Курдистане. У курдов, которые отправляют через Турцию 450 млн баррелей нефти в сутки, нет других альтернатив, и если Анкара действительно пойдет на эти меры, с экспортного рынка уйдет внушительный дополнительный объем баррелей, что станет хорошим подспорьем для восстановления баланса.

С учетом всех вышеупомянутых факторов, есть предпосылки для продолжения роста котировок, несмотря на текущую переупленность. Фактором риска для этого сценария станет сегодняшний вечерний отчет Американского института нефти – если показатели выйдут неблагоприятными, игроки могут воспользоваться релизом как поводом для частичной фиксации прибыли. Но потенциальная коррекция вряд ли будет продолжительной в силу общих позитивных настроений, господствующих сейчас на рынке.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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