Рубль не станет сдаваться

В понедельник рубль укрепился в паре с евро, но уступил доллару. Причем валюта полностью проигнорировала ралли нефтяных котировок, которые впервые с середины 2015 года коснулись отметки 58,64, пробив за день сразу два психологических барьера. По итогам сессии доллар набрал 0,2%, закрывшись на отметке 57,66 руб., а евро подешевел на 0,65% до 68,29 руб. на фоне повсеместного ослабления единой валюты.

Рубль не пошел вслед за нефтью, несмотря на столь агрессивные покупки черного золота. Brent взлетела в цене на позитивных ожиданиях относительно сделки ОПЕК, сокращении числа буровых, общего движения мирового рынка к балансу, а также на фоне угрозы Турции заблокировать транспортировку нефти из Курдистана через свою территорию в ответ на проведение референдума о независимости. И это немаловажный фактор поддержки, учитывая, что угроза вполне может быть реализована, а курды экспортируют через Турцию 450 млн баррелей нефти в сутки.

В чем же причина отсутствия реакции нашей валюты? Во-первых, валюта не смогла игнорировать общее укрепление доллара на международном рынке. Ожидания декабрьского повышения ставки снова на сцене, и это поддерживает «американца» на падениях. Во-вторых, новая волна бегства от рисков из-за новых угроз КНДР, накрывшая высокодоходные активы, не смогла обойти стороной рубль. В-третьих, технический фактор – игроки показали, что пока не готовы к пробою уровня 57 руб. Впрочем, полагаем, что эта отметка все же может оказаться под угрозой. Столь уверенное поглощение психологических барьеров ценами на нефть позволяет говорить о перспективах дальнейшего ралли котировок на «курдском» факторе, что должно найти отражение в динамике российской валюты на угасании бегства от рисков.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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