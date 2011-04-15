Не хватило сил для продолжения роста

Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить рост предыдущей сессии. В начале торгов этому способствовал ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 59 долларов. Однако в дальнейшем в «черном золоте» прошла волна фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям, что привело к коррекции и снижению рынка в район $58,4. Это, в свою очередь, не позволило нашим акциям продемонстрировать уверенную восходящую динамику. Несмотря на некоторую поддержку со стороны внешних фондовых площадок, где наблюдался рост в пределах 0,1%, российские индексы закончили торги понедельника разнонаправленно. Так, по итогам дня индекс ММВБ подтянулся на 0,1%, закончив день выше 2070 пунктов, индекс РТС, напротив, снизился на 0,3%, до 1127 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Мегафона, Соллерса и НЛМК, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка закрылись Мечел и ОГК-2, потерявшие 2,8% и 1,6% соответственно. Отметим, что мы не исключаем, что уже в ближайшие сессии, за счет возобновления роста рынка энергоносителей, покупатели вернуться на российский рынок, что позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к цели роста, расположенной на уровне 2150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне коррекции в ценах на нефть и дальнейшего снижении пары евро/доллар, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,5%, поднявшись до 57,9 рубля, евро снизился на 0,1%, до 68,1 рубля. Отметим, что несмотря на высокие цена на нефть «медведям» в паре доллар/рубль пока так и не удалось продавить поддержку на уровне 57,5 рублей. Возможно это связанно с неуверенностью игроков в дальнейшем росте рынка энергоносителей, а также оценки фактора Иракского Курдистана, как лишь временно положительно влияющего на динамику котировок нефти. Также сказывает снижение поддержки рубля со стороны налогового периода. Однако, на мой взгляд, в случае возращения нефти марки Brent выше 59 долларов, продажи в долларе усилятся, что уведет американскую валюту ниже 57,5 рублей.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по запасам углеводородов от Американского института нефти. В случае если она покажет более существенное снижение запасов, чем ожидает рынок, «быки» вернут себе инициативу и сделают существенный шаг к отметке 60 долларов за баррель по нефти марки Brent. Это будет способствовать покупкам в российских активах и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить вечерку на положительной территории. Также мы не исключаем роста российского фондового рынка на открытии торгов в среду.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»



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