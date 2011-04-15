Рубль слабеет под тяжестью доллара

Рынок акций в России закончил торги во вторник на положительной

территории на волне спроса на акции компаний экспортеров, которые

получали поддержку на фоне снижения курса рубля против американского доллара.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+1,29%), машиностроительного (+0,91%) и финансового (+0,41%) секторов.

Индекс ММВБ вырос на 0,11% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 2071.34 пункта. Индекс РТС упал на 0,25% и остановился на уровне 1127.66 пунктов на фоне ослабления курса рубля против американского доллара и его повышения к евро.

Цены на сырую нефть во вторник скорректировались вниз на фоне отсутствия подтверждения факта референдума в иракском Курдистане. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 1,06% - до 57,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,73% - до 51,84 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль продолжил падение по отношению к доллару США, но прибавил к евро на фоне снижения евро к доллару США на рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра закрылась ростом на 0,54% - до 57,87 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0,14% - до 68,12 рублей за евро.

Несмотря на локальное ослабление рубля он, вероятнее всего, останется в паре с долларом в краткосрочной перспективе около отметки в 58,00 рублей.

В среду выйдут данные по базовым заказам на товары длительного

пользования, индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в

Штатах. Будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Состоятся выступления главы ЦБ Канады Полоза, а также представителей ФРС Булларда и Брейнард. Поздно вечером будет озвучено решение РБНЗ по денежно-кредитной политике.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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