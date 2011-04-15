Торги в среду будут проходить на позитивной ноте

Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.4%, до 58,13 долл. по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 торгуется без изменений – 2496п., азиатские площадки на положительной территории, фон позитивный.

Данные от API продемонстрировали уменьшение запасов на 0,76 млн баррелей (до 469,5 млн). Запасы бензина в это же время повысились на 1,5 млн баррелей.

После резкого роста запасов сырой нефти в предыдущие три недели, происходит восстановление активности переработки.

Сегодня в 17:30 МСК ждем подтверждение информации от Управления энергетической информации США (EIA).

Российский рубль стремительно отреагировал на коррекцию в индексе доллара и в течении торгов подходил к отметке 58 рублей за доллар. Импульс по доллару связывают с выступлением Трампа с конкретными предложениями по налоговым реформам. Ускорение динамики доллара на глобальных рынках следует воспринимать как сигнал для покупок.

Российские индексы закрыли день разнонаправленно, ММВБ вырос на 0.10%, РТС 0,3%.

Российский нефтегазовый сектор остается привлекательным для инвесторов, и мы рекомендуем искать идеи именно там.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 1%.

Среди бумаг мы бы отметили акции НОВАТЭКа и «Газпрома».



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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