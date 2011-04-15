ММВБ держится за счет слабеющего рубля

В среду на российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленная динамика. ММВБ продолжает восхождение за счет благоприятного внешнего фона и валютного фактора. Пользуясь ослаблением рубля, индекс обосновался над уровнем 2070 пунктов. РТС, напротив, страдает от падения национальной валюты, отступая в пределах 0,3% - до 1124 пунктов. Рубль дешевеет на 0,5% и 0,23% к доллару и евро соответственно.

После вчерашнего практически единодушного роста в сегменте «голубых» фишек торги проходят неоднозначно. В нефтегазовом секторе преобладают покупки. Тем временем котировки «Газпрома» торгуются немногим ниже уровня открытия. Наилучшую динамику здесь демонстрируют префы «Транснефти», которые повышаются более чем на 1%. В «минусе» торгуются бумаги «Акрона» и «Новатэка», которые теряют 0,96% и 0,8% соответственно. «Сбербанк» продолжает пользоваться спросом, прибавляя 0,3%.

«Лукойл» и «Татнефть» планируют совместно начать ряд новых проектов за пределами России. Акции МТС растут на 1,5%, игнорируя решение агентства Standard & Poor's, поместившего долгосрочный корпоративный рейтинг оператора «BB+» на пересмотр с возможностью понижения. Агентство объяснило этот шаг понижением рейтинга АФК «Система», которая владеет 50% МТС. Снижение рейтинга АФК слабо следствием опасений за ликвидность компании на фоне истории с «Роснефтью».

Для улучшения динамики РТС потребуется ослабление давления на рубль, что станет возможным при возвращении спроса на нефть. Котировки Brent достигли внутридневных минимумов в районе 57,50 и пытаются отскочить, но пока эти попытки не выглядят убедительно. Если до завершения торгов на российском рынке черное золото не вернется выше отметки 58, текущая расстановка сил вряд ли заметно поменяется.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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