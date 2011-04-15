В среду нефть снова не смогла вырасти. Котировки Brent лишь ненадолго заглянули за пределы отметки 58, отметившись на внутридневном минимуме 57,25 и завершив торги вблизи нижней границы диапазона. По итогам дня актив потерял в цене еще 1,5%.

В целом настроения на рынке черного золота остаются позитивными, и актив пока остается в русле бычьего рынка. Нефть готова расти и дальше, но недавнее ралли отняло у покупателей много сил – только за понедельник цены пробили два психологических барьера и выросли за день на целых 4%. В отсутствие явных негативных сигналов по-прежнему ждем возобновления подъема котировок при первом удобном случае.

За текущей динамикой Brent прежде всего стоит банальная техническая коррекция, сменившая агрессивное ралли. И, по крайней мере, пока целостность уровня 57 не нарушена, в краткосрочной перспективе есть шанс на оживление покупателей. Учитывая сдвиг фундаментальных факторов рынка в лучшую сторону, покупки актива на падениях выглядят актуальными.

Среди других факторов, сдерживающих нефть, можно отметить укрепление доллара. Валюта уверенно растет с начала недели на фоне роста ожиданий повышения ставки в декабре. Это ограничивает восходящий потенциал Brent. Невпечатляющей оказалась и статистика из США – запасы сократились на 1,8 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн, но картину подпортило увеличение запасов бензина, слишком стремительное восстановление загрузки НПЗ и рост добычи углеводородов на 0,4%.

Ключевым уровнем в ближайшей перспективе для Brent служит отметка 57. В начале этого года данная область неоднократно выступала в роли сильного сопротивления, и теперь может послужить не менее прочной поддержкой, от которой возобновится движение на север при условии, что на рынок не поступит выраженных негативных сигналов.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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