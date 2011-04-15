Рубль теряет позиции на фоне глобального роста доллара

На четверг, 28 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0102 рублей, евро - 68,1678 рублей. Сформированная днем ранее тенденция на ослабление российского рубля получила продолжение и в прошедшую среду. На фоне дефицита валютной ликвидности, широкомасштабного усиления американской валюты на международном рынке Forex и снижения нефтяных котировок, доллар США накануне тестировал максимум дня на уровне 58,37, что почти на 70 копеек больше минимальной отметки дня. Рост единой европейской валюты был более сдержанным, в рамках диапазона 67,95 -68,45.

Стоит отметить тот факт, что спрос на валюту превысил предложение от конверсионных потоков под уплату налогов. На фоне возросшей потребности Банк России повысил лимит по операциям овернайт до 1.5 млрд долларов. И это может говорить о смещении интересов участников рынка, которые в последнее время были ориентированы на покупку российского рубля. Дополнительное давление на рубль оказала фиксация прибыли и рост доходности по российским ОФЗ. Монетарные факторы, по-прежнему, сохраняют возросшую в последние месяцы значимость для формирования валютных курсов на локальном рынке по сравнению с влиянием динамики нефтяных цен.

В повестке международных событий сегодня запланированы выступления глав Банка Японии Харухико Курода и Банка Англии Марка Карни, а также недавно ушедшего в отставку заместителя председателя ФРС Стенли Фишера. А также публикация финального релиза по ВВП США за II квартал. Реакция доллара США на Forex на эти события, скорее всего, отразится и на локальных котировках американской валюты против рубля. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара DXY ICE вплотную приблизился к сопротивлению 93,60. Пробой выше открывает путь для достижения отметки 95 пунктов.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для котировок доллара США составляет 57,90 -58,45. Но вероятность роста в диапазон 58,50-58,85 в течение дня сохраняется.

Евро, по-прежнему, будет находиться в более уязвимом положении и в первой половине дня консолидируется в диапазоне 68,00 - 68,45 с тенденцией а нижней его границе.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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