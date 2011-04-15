Рубль на минимумах месяца

Накануне Трамп представил долгожданный план масштабной налоговой реформы. Доллар позитивно воспринял это событие, несмотря на то, что детали предложения тут же подняли волну критики, преимущественно из-за угрозы расширения дефицита бюджета и госдолга США вследствие дополнительных расходов после снижения налоговой нагрузки.

На этом фоне вероятность того, что Конгресс одобрит инициативу, невелика, особенно учитывая разногласия внутри самой партии республиканцев. Но доллар это пока не волнует – валюта продолжает восхождение четвертый день подряд.

Активность долларовых быков не оставляет шансов рублю, который снижается в тандеме с остальными валютами развивающихся стран. С утра пара доллар/рубль обновила максимум сентября на отметке 58,53 руб., откуда начала отступление на признаках оживления котировок нефти.

Активы развивающегося сегмента страдают от текущего укрепления американской валюты, которая отыгрывает рост вероятности декабрьского повышения ставки, особенно после вчерашних сильных данных по заказам на товары длительного пользования.

Агрессия регулятора вкупе с подвижками на внутриэкономическом фронте сформировали условия для дальнейших покупок доллара. Но как только рынки осознают низкие шансы реализации налоговой реформы, валюта перейдет к коррекции, особенно если при этом слабые экономические отчеты поставят под сомнение уместность еще одного акта ужесточения политики ФРС в этом году.

Пока же торги по рублю будут сопровождаться понижательными рисками, если только нефть марки Brent не выйдет из фазы консолидации после коррекции и не возобновит ралли в направлении ключевого уровня 60. В краткосрочной перспективе активу необходимо вернуться выше отметки 58.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс















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