Фондовые рынки оценили инициативу Трампа

Американским фондовым площадкам пришелся по нраву представленный Трампом план налоговой реформы. Сегодня утром в Азии индексы показали преимущественно позитивную динамику. Японский Nikkei продолжил укрепление на фоне продаж иены, а также роста бумаг финансового сектора на фоне повышения доходности облигаций. Если индекс удержит текущие позиции до конца торговой недели, то сентябрь станет самым плодотворным для него месяцем в этом году. Европейские фьючерсы указывают на открытие торгов в зеленой зоне, несмотря на слабые данные по потребительскому доверию в Германии.

Доллар продолжает подъем, начавшийся в понедельник. Валюта получила подпитку со стороны налогового плана президента. Трамп предложил снизить корпоративный налог на прибыль, налоги для компаний малого бизнеса и физических лиц. Учитывая разобщенность даже в самой парии республиканцев, а также уже проявившуюся критику по поводу раздувания дефицита бюджета из-за снижения налоговой нагрузки, законопроект вряд ли пройдет гладко в Конгрессе, и это фактор риска для доллара, который пока довольствуется хотя бы тем, что Трамп попытался сделать шаг вперед в своей экономической политике.

Нефть после вчерашнего продолжения коррекции консолидируется с нисходящим уклоном. Brent с утра успела обновить 3-дневный минимум на 57,20 и, похоже, пока не собирается возвращаться к росту. Котировки уже практически вплотную подошли к уровню 57, который способен остановить коррекцию и послужить неплохой поддержкой. Однако для возобновления полноценного роста уже потребуется дополнительный драйвер или как минимум смена вектора движения доллара, который давит на котировки.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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