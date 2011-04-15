После вчерашнего укрепления рубль открылся умеренным падением, вновь оказавшись ниже 58 за доллар. Нефть при этом стоит уже 57,3 за баррель Brent, то есть снижение продолжается.

На этом фоне у рубля нет никакой поддержки. Новости и ожидания по денежно-кредитной политике США ведут к укреплению доллара по отношению к остальным валютам, а рисковые активы, включая рублевые, сталкиваются с оттоком капитала из-за неприятия рисков. Последние аукционы ОФЗ наглядно показали, что спрос на рублевые активы стал заметно ниже.

Давление со стороны платежного баланса также сохраняется. С другой стороны, кэрри с рублем все еще выгодно, поэтому этот фактор будет поддерживать курс. Кроме того, нефть, хотя и снижается, пока стоит достаточно высоко.

Но ближе к концу года ситуация будет становиться все сложнее. Поэтому пока ослабление будет умеренным, оно будет чередоваться с периодами восстановления, а курс, в целом, будет колебаться в границах 57,5-59 руб. к доллару.



Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка









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