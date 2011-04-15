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29.09.2017

Рубль открылся умеренным падением

После вчерашнего укрепления рубль открылся умеренным падением, вновь оказавшись ниже 58 за доллар. Нефть при этом стоит уже 57,3 за баррель Brent, то есть снижение продолжается.
На этом фоне у рубля нет никакой поддержки. Новости и ожидания по денежно-кредитной политике США ведут к укреплению доллара по отношению к остальным валютам, а рисковые активы, включая рублевые, сталкиваются с оттоком капитала из-за неприятия рисков. Последние аукционы ОФЗ наглядно показали, что спрос на рублевые активы стал заметно ниже.
Давление со стороны платежного баланса также сохраняется. С другой стороны, кэрри с рублем все еще выгодно, поэтому этот фактор будет поддерживать курс. Кроме того, нефть, хотя и снижается, пока стоит достаточно высоко.
Но ближе к концу года ситуация будет становиться все сложнее. Поэтому пока ослабление будет умеренным, оно будет чередоваться с периодами восстановления, а курс, в целом, будет колебаться в границах 57,5-59 руб. к доллару.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка




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