Сентябрь порадовал ростом цен на нефть

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в сентябре, несмотря на то, что традиционно в этот период падает потребление, в силу сезонных факторов. Вокруг рынка сейчас сложился исключительно позитивный новостной фон.

Контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 29 сентября в 11.30 по московскому времени торговались на уровне 57,20 доллара за баррель, прибавив за месяц 8,3%. Американский эталон WTI находился в районе 51,63, подорожав за этот период на 9,7%.

В сентябре для рынка нефти сложился идеальный новостной фон. Сначала последствия урагана «Харви» оказались не таким сильными, как ожидалось. Нефтеперерабатывающие заводы быстро вернулись к работе, да еще и столкнулись с дефицитом дизеля на рынке, который сейчас пытаются устранить, отказываясь от сезонных профилактических ремонтов.

Затем, стали поступать данные об остановке темпов роста числа буровых установок в США. Стало формироваться мнение, что все сланцевые компании, которые могли вернуться к работе при цене барреля около 50 долларов, это сделали, и при сохранении этого уровня цен, ожидать дальнейшего существенного роста добычи в США может и не стоит.

При этом темпы роста мирового спроса оказались выше прогнозов. Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что в 2017 году спрос вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Приблизительно настолько же он подрастет и в 2018 году.

ОПЕК+ достигли очень высокого уровня имплементации соглашения по сокращению добычи и просигналили, что готовы продлить его в случае необходимости.

Ну и ближе к концу месяца, в ответ на референдум о независимости в Иракском Курдистане президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил остановить нефтепровод Киркук – Сейхан, с пропускной способностью 700 тысяч баррелей в сутки.

Все это помогли Brent закрепиться выше 55 долларов за баррель, и он даже может проверить на прочность сопротивление в районе 60 долларов. Однако, фундаментально обоснованным диапазоном пока можно назвать 55-62 доллара за баррель, так как стремительный рост выше 60 спровоцирует ожидания относительно ускорения темпов роста добычи в США.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.