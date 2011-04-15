В пятницу российские индексы пытаются возобновить рост. ММВБ добавляет 0,22%. РТС укрепляется на 0,84%. В лидерах роста ДИКСИ (5,94%), МегаФон (2,75%) и Норникель (2,74%).

В аутсайдерах оказались Уралкалий (-4,75%), САФМАР (-4,35%) и МТС (-0,97%).

У первой половине дня ММВБ рос под влиянием позитивной динамики цен на нефть. Также срабатывает и технический фактор. Бенчмарк при снижении к уровню 2065/2060 начинает пользоваться спросом. Таким образом поддерживается установившийся с начала недели неширокий диапазон. Пока нет явных предпосылок для его прорыва. Однако если цены на нефть возобновят рост на предстоящей неделе, ММВБ все же может попытаться пройти сопротивление 2090, что откроет путь вверх к отметке 2130.

Brent после утреннего роста все же возобновила снижение. Движение носит технический характер. Фундаментальный фон остается достаточно позитивным. Во-первых, ожидания роста спроса на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2017 году. Во-вторых, хорошие уровни выполнения соглашения по сокращению добычи ОПЕК+. В третьих, намеки на то, что оно может быть продлено в случае необходимости. В четвертых, угроза приостановки работы нефтепровода из Куржистана через Турцию. Но. Существенно выше уровня 60 долларов за баррель Brent пока вряд ли поднимется, так как в этом случае рынок начнет опасаться новой волны активизации буровой активности в США. Таким образом, Brent будет удерживаться в диапазоне 55 – 60 долларов за баррель.

Рубль в начале недели нес потери. Однако в последние 2 дня смог их практически полностью восстановить. Конечно, российская валюта получает поддержку со сторону относительно высоких цен на нефть. Но дополнительным и самым весомым фактором поддержки выступает спекулятивный спрос в рамках carry trade. В начале недели рубль сможет укрепиться при условии, что число работающих нефтяных буровых установок будет снижаться, что поддержит нефтяные котировки. Однако по мере приближения к недавним минимумам по паре (уровню 56,75), число покупателей рубля может начать сокращаться, что приведет пару в район верхней границы установившегося диапазона 56,75 – 58.60.



Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.