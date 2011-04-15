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02.04.2018

Нефть: попытки роста продолжатся

По итогам сокращенной торговой недели нефть марки Brent успела отметиться на максимумах выше 70 и закрыться в минусе после трех недель непрерывного роста. В понедельник баррель открылся небольшим гэпом вверх и стабилизировался, определяясь с дальнейшим вектором движения.
В противовес рекордам по добыче сланцевой нефти в США сейчас выступают разговоры о продлении соглашения ОПЕК+ до середины следующего года. В условиях продолжающегося вынужденного сокращения добычи в Венесуэле, которая переживает глубокий экономический кризис, такая перспектива вполне устраивает рынок. Особенно на фоне угрозы введения Вашингтоном повторных санкций в отношении Ирана, который в этом случае будет вынужден урезать экспорт.
Также рынок энергоносителей ощущает на себе влияние проявления торгового протекционизма в мире. Опасения относительно разжигания торговой войны выливаются в страхи по поводу замедления темпов роста мировой экономики и, соответственно, ослабления глобального спроса на энергоносители. Под конец прошлой недели эти страхи поутихли, и азиатские площадки с утра чувствуют себя неплохо, несмотря на известия о том, что Китай ввел зеркальные меры в отношении Америки – Пекин повысил тарифы на импортные пошлины на 15-25%.
В ближайшей перспективе котировки, вероятно, продолжат стремиться к отметке 70 и выше. На этой неделе такая возможность представится, если статистика по запасам и добыче в США не будет откровенно негативной для рынка, а экспортеры ОПЕК продолжат подогревать ожидания продления соглашения.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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