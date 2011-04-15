Активность торгов возрастет ближе к вечеру

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Поводами к продажам в наших акциях послужат снижение фьючерсов на основные американские индексы, которые теряют порядка 0,3%, и отступление азиатских рынков, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,3% и 0.2% соответственно. При этом ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 69,8 доллара за баррель, что может сдержать активность «медведей». В результате в начале торгов мы не исключаем некоторого снижения, в результате чего индекс МосБиржи отступит ниже 2270 пунктов. Отметим, что активность игроков большую часть дня будет достаточно слабой, что обусловлено выходным на европейских площадках. В результате, после снижения в начале дня, наш рынок ляжет в дрейф у достигнутых уровней вплоть до открытия торгов в США. При этом динамику последних часов торгов на нашем рынке определит статистика из-за океана, где сегодня выйдут индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и индекс расходов на строительство.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Удержанию нефтью марки Brent позиций в районе 69,8 доллара за баррель, а также отсутствие поддержки рубля со стороны налогового периода, позволят «быкам» в долларе и евро взять инициативу в свои руки. При этом сильного роста мы не ожидаем. Так, доллар в начале дня может подняться выше 67,2 рубля, после чего, также, как и наши фондовые индексы, ляжет в дрейф, на фоне низкой активности игроков. Основные же движения в рубле, можно ожидать во второй половине дня, на фоне открытия торгов в США и росте активности торгов.









Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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