Рубль в понедельник отступит от завоеванных позиций в рамках коррекции

В пятницу, 30 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 11 коп. (-0,20%), до 57,14 руб., курс евро – на 4 коп. (-0,06%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-33,33%), а в паре евро/рубль – 268,2 млн евро (-57,12%).

Банк России с 31 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,2649 руб., что ниже предыдущего дня на 49,77 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 53,24 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по курсам иностранных валют. В первой половине торговой сессии пара доллар/рубль повышалась до 57,45 руб., а пара евро/рубль – до 70,86 руб.

По случаю пасхальных праздников в католическом мире большинство бирж не работало, включая нефтяной рынок. Торговые объемы на Московской бирже были ниже средних значений. В условиях тонкого рынка рублю удалось отыграть у доллара и евро все дневные потери и закрыть день в плюсе, при чем на рынке Форекс основные валюты торговались в боковых трендах. Курс доллара снизился до 57,03 руб., курс евро – до 70,27 руб.

Пятничные колебания я не воспринимаю серьезно для анализа рынка, поскольку нефтяные площадки не работали и торговые объемы на Московской бирже были ниже средних значений. Хоть российская валюта успешно отражает внешнеполитический негатив, я склонен в апреле рассматривать её ослабление. Спусковым крючком к ослаблению, скорее всего, выступит индекс RGBI, когда его значение опустится ниже 144,25. Текущее значение 144,98.

По понедельникам валютные пары часто движутся против пятничного движения, поэтому, несмотря на дорожающую нефть в Азии, рискну рассмотреть восходящую коррекцию курса доллара до 57,44 руб., а курса евро – до 70,77 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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