Нефти придется наверстывать упущенное

Понедельник выдался весьма насыщенным на рынке нефти. Баррель Brent успел побывать на отметке 70 и обвалиться с нее на 3,5%, до области 67,50. Негативные сигналы появлялись один за другим, что вылилось в массовую фиксацию прибыли по длинным позициям. В итоге за один вчерашний день котировки потерял вдвое больше, чем за всю прошлую неделю.

Что послужило катализатором проявления медвежьих настроений? Во-первых, рынок не порадовали новости о том, что в Бахрейне было обнаружено крупнейшее в стране месторождение с запасами сланцевой нефти, невиданными с 1932 года. Во-вторых, Ирак запланировал нарастить производственные мощности до 6,5 млн баррелей в день к 2022 году. Текущие мощности составляют менее 5 млн баррелей в день. Это усилило беспокойство по поводу соблюдения квот Багдадом, который и без того нарушает обязательства. В-третьих, Саудовская Аравия решила снизить майские цены на все сорта, продаваемые в Азии. В-четвертых, в марте, несмотря на сделку с ОПЕК, Россия нарастила добычу до 10,97 млн баррелей в день с 10,95 млн. И наконец рынок ощутил на себе влияние беспокойства по поводу торговой войны США и Китая.

Как только сырьевой сегмент переварит эти сигналы, котировки вернутся к восстановлению, а устойчивость этого процесса уже будет зависеть от статистики из США. Если запасы покажут ощутимый рост, а добыча продолжит увеличиваться, быки вряд ли смогут вернуть актив выше отметки 70, которая остается для них главным ориентиром на данном этапе.

В среднесрочной перспективе сырьевой сегмент в скором времени начнет получать поддержку со стороны заявлений стран ОПЕК в преддверии саммита, который состоится через два месяца. Ближайшая краткосрочная цель Brent проходит в районе 68.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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