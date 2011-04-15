Торговые войны, нефть и российские гособлигации. Что будет с рублем?

В понедельник, 2 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётами «на завтра» повысился на 33 коп. (+0,59%), до 57,48 руб., курс евро – на 29 коп. (+0,42%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-45,45%), а в паре евро/рубль – 215,6 млн евро (-19,80%).

Банк России с 3 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,285 руб., что выше предыдущего дня на 2,01 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,6038 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 4,20 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по рублёвым парам. Давление на рубль усилилось на американской сессии на фоне обвала цен на нефть и мировых фондовых индексов. Нефть подешевела на 3,5%, до $67,49 за баррель. Фондовые индексы упали на 1,9% - 2,7%. Пара доллар/рубль восстановилась до 57,65 руб., пара евро/рубль – до 71,01 руб.

Стоимость нефти марки Brent снизилась в американскую сессию в ответ на эскалацию торговой войны между США и Китаем. В воскресенье Китай ввел импортные пошлины на американские товары.

Фондовые индексы рухнули на заявлениях президента США Дональда Трампа и Apple. Трамп завил, что Amazon мало платит налогов и, используя Федеральную почту по низким тарифам, наносит огромный ущерб США. Компания Apple сообщила, что планирует отказаться от использования комплектующих Intel в своих компьютерах.

Рынок российских гособлигаций чувствует себя неплохо. Индекс RGBI закрылся в небольшом плюсе. Зарубежные инвесторы продолжают покупать российские активы, несмотря на обострение конфликта между Россией и Западом.

Во вторник, 3 апреля, на биржах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена корректируется после вчерашнего падения. Для рубля это позитивный фактор, но только участники рынка его могут проигнорировать, так как цена упала ниже $68 за баррель. Я считаю, что у рубля мало причин для укрепления и по-прежнему жду от пары доллар/рубль роста до 57,80 руб., а от пары евро/рубль – до 71,25 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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