Российскому рынку не хватает стабильности

Российские фондовые площадки открылись скромным подъемом в ответ на отскок цен на нефть после вчерашней просадки. Однако негативный внешний фон не позволяет развить уверенный восходящий импульс индексам, которые после полудня стремятся на отрицательную территорию. Индекс МосБиржи снижается на 0,2%, РТС торгуется непосредственно под уровнем открытия, в районе 1234. Рубль умеренно отступает в парах с иностранными валютами. Нефть марки Brent тестирует отметку 68 после снижения в район 67,50.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают продажи. Акции АФК «Система» изначально позитивно отреагировали на отчетность, но под влиянием общего негатива сократили подъем до 0,3%. В четвертом квартале консолидированная выручка «Системв» по МСФО увеличилась на 8,4% в годовом выражении. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 13,8%. Скорректированный чистый убыток сократился с 6,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей за отчетный период.

Лучше рынка сегодня смотрятся котировки «Полюса», которые прибавляют порядка 2% после вчерашнего роста цен на золото. После агрессивных продаж снова пользуются спросом префы банка «Возрождение», дорожая на 1,8%. Бумаги «Газпрома» торгуются практически без изменений, не демонстрируя реакцию на отчетность. Чистая прибыль компании по ПСБУ в 2017 году сократилась более чем в четыре раза и оказалась минимальной за 15 лет. Во многом такое ухудшение показателя связано с выплатой «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Выручка компании по РСБУ оказалась на 9,6% выше показателя 2016 года.

Нервозная обстановка на отечественных площадках будет сохраняться, пока на глобальном уровне господствуют страхи по поводу торговой войны, которые обострились после ответных тарифов Китаем. Дальнейшая эскалация торговых противоречий продолжить давить на рисковые активы, и российский рынок - не исключение. Неопределенность усиливает нестабильная обстановка на рынке черного золота, где восстановление котировок Brent, если получит продолжение в краткосрочной перспективе, может ограничить воздействие внешнего негатива на отечественные бенчмарки.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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