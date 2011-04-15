Нефть сбилась с курса

Рынок нефти продолжают терзать противоречивые факторы, заставляющие котировки колебаться в неопределенности. Во вторник баррель Brent пытался отыграться после распродаж, но смог позволить себе лишь подняться над уровнем 68, который, впрочем, уже снова утрачен. С утра котировки расположились непосредственно под этой отметкой, теряя 0,34%.

Реанимировать цены, которые обозначили начало недели, месяца и квартала падением к 2-недельным минимумам, пытались экспортеры в лице министров энергетики России ОАЭ. Новак пообещал, что в апреле РФ снизит добычу в соответствии с квотами в рамках сделки и упомянул о перспективах долгосрочного сотрудничества с саудитами для поддержания стабильных цен. Аль-Мазруи тем временем заявил, что соглашение ОПЕК+ уже на 85% решило проблему профицита на мировом рынке и пообещал, что участники рынка не разбегутся после ее истечения.

Однако участников рынка не впечатлили вербальные интервенции. Их по-прежнему озадачивают увеличение добычи в России в марте, а также планы Ирака по наращиванию производственных мощностей. Не принес позитива и свежий отчет API, который отразил сокращение запасов нефти на 3,28 млн баррелей и при этом увеличение запасов в Кушинге на целых 4,06 млн. Запасы бензина и дистиллятов тоже выросли.

Если официальные цифры от Минэнерго выйдут в аналогичном ключе, это еще сильнее запутает рынок и явно не придаст ему оптимизма, особенно если добыча снова вырастет. В краткосрочной перспективе, чтобы стряхнуть с себя хотя бы часть негатива, Brent необходимо уверенно закрепиться над уровнем 68, что в текущих условиях маловероятно.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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