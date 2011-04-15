Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04.04.2018

Нефть сбилась с курса

Рынок нефти продолжают терзать противоречивые факторы, заставляющие котировки колебаться в неопределенности. Во вторник баррель Brent пытался отыграться после распродаж, но смог позволить себе лишь подняться над уровнем 68, который, впрочем, уже снова утрачен. С утра котировки расположились непосредственно под этой отметкой, теряя 0,34%.
Реанимировать цены, которые обозначили начало недели, месяца и квартала падением к 2-недельным минимумам, пытались экспортеры в лице министров энергетики России ОАЭ. Новак пообещал, что в апреле РФ снизит добычу в соответствии с квотами в рамках сделки и упомянул о перспективах долгосрочного сотрудничества с саудитами для поддержания стабильных цен. Аль-Мазруи тем временем заявил, что соглашение ОПЕК+ уже на 85% решило проблему профицита на мировом рынке и пообещал, что участники рынка не разбегутся после ее истечения.
Однако участников рынка не впечатлили вербальные интервенции. Их по-прежнему озадачивают увеличение добычи в России в марте, а также планы Ирака по наращиванию производственных мощностей. Не принес позитива и свежий отчет API, который отразил сокращение запасов нефти на 3,28 млн баррелей и при этом увеличение запасов в Кушинге на целых 4,06 млн. Запасы бензина и дистиллятов тоже выросли.
Если официальные цифры от Минэнерго выйдут в аналогичном ключе, это еще сильнее запутает рынок и явно не придаст ему оптимизма, особенно если добыча снова вырастет. В краткосрочной перспективе, чтобы стряхнуть с себя хотя бы часть негатива, Brent необходимо уверенно закрепиться над уровнем 68, что в текущих условиях маловероятно.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100