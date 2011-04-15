Рубль находится под давлением дешевеющей нефти, но ждет размещения ОФЗ

Во вторник, 3 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 8 коп. (+0,15%), до 57,57 руб., курс евро понизился на 29 коп. (-0,11%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+44,44%), а в паре евро/рубль – 215,6 млн евро (+35,43%).

Центральный банк России с 4 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,5375 руб., что выше предыдущего дня на 25,25 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на значении 70,9207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 31,69 коп.

Торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Рубль подорожал к единой валюте и подешевел к доллару США. Курс доллара восстановился до 57,70 руб., курс евро снизился до 70,59 руб. Расхождение однонаправленных пар было вызвано продажами евро на фоне общего укрепления доллара на рынке Форекс.

Укреплению доллара США способствовали рост доходности десятилетних американских облигаций, снижение защитных активов и повышение фондовых индексов. Инвесторы надеются на то, что США и Китай разрешат существующие проблемы с дефицитом торгового баланса путем переговоров.

В среду Минфин России проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд руб. по номинальной стоимости (20 000 000 штук). Если нефть не дешевеет, то курс рубля положительно отзывается на результаты аукционов Минфина РФ.

В среду, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,41%, до $67,85. Техническая картина указывает на снижение котировок до $66,50. В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к американской валюте до 57,90 руб. за доллар США, а к европейской валюте – до 71,13 руб. за евро. Пара доллар/рубль находится в боковом тренде с 19 марта, на сегодня его границы сузились до 57,09-57,80 руб. При дальнейшем падении цен на нефть возможен тест верхней границы диапазона.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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